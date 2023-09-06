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«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 08:55 مساء
«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
شعار وزيراة الدفاع الأميركية. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على «يورانيوم» منضّب، وهي قذائف فعّالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأوضحت «البنتاغون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات «أبرامز» الأميركية، التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت الوزارة أنها سوف تستمر في العمل مع حلفائها، لإمداد أوكرانيا بالعتاد الذي تحتاجه، سواء في ساحات القتال أو لضمان أمنها على المدى البعيد.

اليورانيوم المنضب يسبب مشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية 
تساعد كثافة اليورانيوم (نحو 1.7 مرة كثافة الرصاص) في اختراق المدرّعات الثقيلة. لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، على الرغم من أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

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وتتصدر الولايات المتحدة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، حيث سرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً، لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي، وحشدت مساعدات من عشرات البلدان.

أكثر من 43 مليار دولار
قدمت الحكومة الأميركية حتى الآن أكثر من 43 مليار دولار، في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى، لأوكرانيا. وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس، في أغسطس، الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لأوكرانيا، واحتياجات دولية أخرى.

وقد يواجه هذا الطلب معارضة في الكونغرس، حيث يريد بعض الجمهوريين، خصوصا من تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، تقليص قيمة المساعدات التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.

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