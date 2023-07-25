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تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 02:52 مساء
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
لقطات مثبتة من فيديو تظهر لحظة سقوط وتحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان. (قناة إي بي تي ون)
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تحطمت قاذفة مياه على متنها «ما لا يقل عن شخصين» الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، بحسب الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

وأكد أرتوبيوس أن «طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقل عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو» في جزيرة إيفيا. وتشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام، بحسب «فرانس برس».

وتستعد اليونان لموجة حر جديدة اعتبارا من الثلاثاء، وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 مئوية، في وقت تواصل حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.

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ويتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا الثلاثاء 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، كما يتوقع أن تبقى الحرارة على هذه المستويات حتى الأربعاء بعد نهاية أسبوع، فيما شهدت تسجيل درجات من الحرّ الشديد، قبل أن تنخفض الخميس بما قد يصل الى خمس درجات، وفق المصدر نفسه.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات الحر في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

حرائق تؤججها الرياح القوية
وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية الأحد. إلى ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات المندلعة في رودوس وكورفو وإيفيا التي تؤججها الرياح القوية. وأتت هذه الحرائق على آلاف الهكتارات من المساحات الحرجية، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

وأكدت أجهزة الإطفاء أن 266 عنصرًا معززين بطوافتين وطائرتي إطفاء، يحاولون إخماد الحرائق المندلعة منذ ثمانية أيام في جزيرة رودوس حيث اضطرت السلطات للقيام بعملية إجلاء غير مسبوقة لآلاف السياح.

وفي شمال جزيرة كورفو السياحية التي جرى إجلاء نحو 2500 شخص منها ليل الأحد الإثنين، يعمل 62 عنصر إطفاء وطوافة وطائرتا إطفاء على مكافحة الحرائق. وأشارت السلطات الى أن 93 عنصرًا وطائرتين يعملون على مكافحة الحرائق قرب مدينة كاريستوس في جنوب إيفيا.

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