موجة حر جديدة تضرب اليونان مع استمرار حرائق الغابات

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد اليونان لموجة حر جديدة اعتبارا من الثلاثاء، وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 مئوية، في وقت تواصل حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا الثلاثاء 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، كما يتوقع أن تبقى الحرارة على هذه المستويات حتى الأربعاء بعد نهاية أسبوع، فيما شهدت تسجيل درجات من الحرّ الشديد، قبل أن تنخفض الخميس بما قد يصل الى خمس درجات، وفق المصدر نفسه.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات الحر في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

حرائق تؤججها الرياح القوية

وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46,4 درجة مئوية الأحد.

الى ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات المندلعة في رودوس وكورفو وإيفيا التي تؤججها الرياح القوية. وأتت هذه الحرائق على آلاف الهكتارات من المساحات الحرجية، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

- إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب الحرائق

وأكدت أجهزة الإطفاء أن 266 عنصرا معززين بطوافتين وطائرتي إطفاء، يحاولون إخماد الحرائق المندلعة منذ ثمانية أيام في جزيرة رودوس حيث اضطرت السلطات للقيام بعملية إجلاء غير مسبوقة لآلاف السياح.

وفي شمال جزيرة كورفو السياحية التي جرى إجلاء نحو 2500 شخص منها ليل الأحد الإثنين، يعمل 62 عنصر إطفاء وطوافة وطائرتا إطفاء على مكافحة الحرائق.

وأشارت السلطات الى أن 93 عنصرا وطائرتين يعملون على مكافحة الحرائق قرب مدينة كاريستوس في جنوب إيفيا.

ودعا الدفاع المدني ليل الإثنين الثلاثاء، السكان إلى إخلاء بلدة على هذه الجزيرة القريبة من أثينا، والتي تعرضت أجزاؤها الشمالية لأضرار كبيرة قبل عامين جراء الحرائق.

وتثير رقعة رابعة من الحرائق قلق السلطات، وتقع قرب مدينة إيغيو في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق عدة من البلاد إلى «الأحمر» الثلاثاء، ما يعني «خطرا بالغا» من اندلاع حرائق غابات، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح 40 كلم في بحر إيجة.