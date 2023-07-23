كييف: الضربات الروسية دمرت كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كييف اليوم الأحد، أن الضربات الروسية «دمرت» كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ«جريمة حرب».

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية «دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لاوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو.. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر».

من جانبها أعلنت روسيا الأحد أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية، مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد لهجمات «إرهابية» ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي «شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الاعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة»، مؤكدا أنه «تم تدمير جميع الاهداف المحددة»، بحسب وكالة فرانس برس».