بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الأحد، إن أوكرانيا تواصل هجومها المضاد، مؤكدة إحراز «تقدم محدود».

وجاء في تقييم وزارة الدفاع البريطانية، أنه في الأيام الأخيرة استمر القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، وأشارت الوزارة إلى أن المعارك تركزت بكثافة مع مناطق زابوروجيا وغرب دونيتسك وحول باخموت، وفق وكالة «رويترز».

عمليات دفاعية «فعالة نسبياً»

وأشار التقييم إلى أن القوات الروسية تنفذ عمليات دفاعية «فعالة نسبياً» في جهة الجنوب، بينما يعاني الجانبان من خسائر كبيرة.

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ورجح أن تكون الخسائر الروسية هي «الأعلى منذ ذروة معركة باخموت» في مارس.