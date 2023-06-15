إعلام إيراني: وزير الخارجية السعودي يزور طهران السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيران، السبت، لتعزيز المصالحة بين طهران والرياض التي جرت في الأشهر الأخيرة بعد سبع سنوات من القطيعة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية، الخميس.

وفي العاشر من مارس، أعلنت أول قوتين إقليميّتين في الخليج بشكل مفاجئ التوصل إلى اتفاق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية برعاية الصين.

وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية إن الوزير السعودي «سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبار في طهران». ولم تعلن طهران ولا الرياض رسميا عن هذه الزيارة، التي قد تشكل فرصة لإعادة فتح السفارة السعودية لدى طهران بعد إعادة فتح السفارة الإيرانية لدى الرياض في السادس من يونيو، وفق وكالة «فرانس برس».

مصالحة سعودية - إيرانية بعد سنوات من القطيعة

وفي أبريل، زار وفد دبلوماسي فني سعودي طهران وناقش آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية.

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وفي 2016، قطعت المملكة النفطية الثرية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية، إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر، في أجواء من الخلافات بين البلدين في عدد من قضايا المنطقة، لا سيما في سورية ولبنان واليمن.

ومنذ المصالحة، أعادت السعودية العلاقات مع سورية حليفة طهران، وكثفت مساعيها للسلام في اليمن حيث قادت منذ سنوات تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

على خطّ موازٍ، تجري إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، بشأن البرنامج النووي الإيراني وملف الأميركيين المحتجزين في إيران.

وتجري طهران أيضا مباحثات مع دول أوروبية خصوصا فرنسا. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، و«ناقشا سبل تعزيز العلاقات، لا سيما المفاوضات الجارية حول الملف النووي والتطورات الإقليمية».