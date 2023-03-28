الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والسعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ورعت بكين اتفاقا بين طهران والرياض في العاشر من مارس لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات. وانخرطت إيران والسعودية وهما خصمان إقليميان في نزاعات إقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين «سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين». فيما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن «تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار» بين السعودية وإيران.

استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع اجتماع بين وزيري خارجية البلدين قبل نهاية شهر رمضان، على ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، الإثنين.

وأعلنت إيران والسعودية أنهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعت في 2016 عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

ويُفترض أن يُتيح التقارب الحاصل بين إيران والسعودية، إعادة فتح سفارتَيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من 20 عاما.