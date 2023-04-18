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اليوم.. وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ 12 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:26 صباحا
اليوم.. وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ 12 عاما
وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والسوري فيصل المقداد في جدة، 12 إبريل 2023. (أ ف ب)
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يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء إلى دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية، في أول زيارة رسمية سعودية، منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سورية قبل 12 عاماً.

وتتوج الزيارة، استئناف العلاقات السورية السعودية، وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، في وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

ودعت وزارة الإعلام السورية الصحفيين، إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي المتوقع بعد الظهر إلى مطار دمشق الدولي.

وإثر اندلاع الاحتجاجات في سورية، التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة - على رأسها السعودية - علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

مؤشرات انفتاح عربي تجاه سورية
وقدّمت السعودية، التي أغلقت سفارتها في دمشق في مارس 2012، خلال سنوات النزاع الأولى خصوصاً دعماً للمعارضة السورية، واستقبلت شخصيات منها على أراضيها.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه سورية بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق العام 2018.

ومنذ وقوع الزلزال المدمّر في سورية وتركيا المجاورة في فبراير، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، في تضامن يبدو أنه سرّع عملية استئناف علاقاته مع محيطه الإقليمي.

وظهر الانفتاح السعودي تجاه دمشق للمرة الأولى بعد الزلزال بهبوط طائرات مساعدات سعودية في مناطق سيطرة الحكومة، هي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها مع دمشق.

وما هي سوى أسابيع قليلة حتى أعلنت الرياض الشهر الماضي، أنها تجري مباحثات مع دمشق تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

- السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

وفي 12 إبريل، وفي أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ قطيعة بين الدولتين، زار المقداد جدّة حيث بحث مع بن فرحان «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها (...) وتساهم في عودة سورية إلى محيطها العربي».

وبعد السعودية، زار المقداد كلا من الجزائر، إحدى الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقاتها مع دمشق، وتونس التي أعلنت الشهر الحالي استئناف علاقاتها مع سورية.

دور قيادي عربي
والجمعة، استضافت السعودية اجتماعاً لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث في عودة دمشق إلى الحاضنة العربية.

وأكد المجتمعون على «أهمّية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة» في سورية، كما على «تكثيف التشاور بين الدول العربيّة بما يكفل نجاح هذه الجهود».

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