«إرنا»: وفد إيراني يصل السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وفد إيراني، الأربعاء، السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية، إثر زيارة مماثلة للرياض، بعد اتفاق جرى بوساطة صينية الشهر الماضي على ما ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة «وصل الوفد الإيراني الرياض، الأربعاء، لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيًا مع الاتفاق الأخير بين البلدين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وفد سعودي يزور إيران

والأحد، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن وفدًا فنيًا إيرانيًا سيزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض. وجاء ذلك بعد يوم من وصول وفد دبلوماسي سعودي طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب لقاء وزيري خارجية أهم قوتين إقليميتين في الخليج في بكين، حسب وكالة «يورو نيوز».

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وهي أول زيارة رسمية يجريها مسؤولون سعوديون لإيران منذ الإعلان المفاجئ في 10 مارس عن اتفاق برعاية صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الرياض وطهران منذ سبع سنوات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلًا عن وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تأتي «إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية».

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين، زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.