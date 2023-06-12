بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

انهار قسم من طريق «آي-95» السريع، أحد أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق الولايات المتحدة، الأحد بعد اندلاع حريق من دون التسبب بوقوع ضحايا.

وقالت الناطقة باسم مدينة كاليفورنيا سارة بيترسون في بيان: «تسبب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا ديريك بومر، خلال مؤتمر صحفي أن عناصر الإطفاء «اكتشفوا (...) حريقًا كبيرا مندلعا مصدره إحدى الآليات».

شريان مرور رئيسي

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، إضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريقٍ أقل استخداما يقع تحته وحيث كانت هناك شاحنة صهريج مشتعلة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

والطريق السريع «آي-95» شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

ونقلت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» عن المدير العام للخدمات في المدينة تومار ألكسندر قوله «سوف يتأثر طريق آي-95 لفترة طويلة، طويلة جدا»، وهو ما أكده وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، والذي كتب في تويتر: «هذا شريان رئيسي للأشخاص والبضائع، وستكون لإغلاقه عواقب كبيرة على المدينة والمنطقة حتى اكتمال إعادة الإعمار».

وأوضح الوزير أن الآلية التي كانت موجودة في مكان الحريق هي شاحنة صهريج، شاكرا لرجال الإطفاء وغيرهم من عناصر الإنقاذ تدخّلهم.