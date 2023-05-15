  • Alwasat News
Atwasat

إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات وسط تحذيرات أممية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 04:38 مساء
إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات وسط تحذيرات أممية
احتجاجات على الإعدامات في إيران. (الإنترنت)
alwasat radio

أُعدم خمسة رجال في جنوب إيران الإثنين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وقال رئيس السلطة القضائية بمحافظة هرمزغان مجتبى قهرماني «جرى إعدام خمسة مجرمين وتجار مخدرات مسلحين صباح اليوم في سجني بندر عباس وميناب»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء القضاء «ميزان أونلاين». 

يأتي ذلك بعد أيام من إعدام ثلاثة متهمين بالانتماء إلى عصابة توزيع كوكايين، وفي أعقاب تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن العدد «المخيف» لعمليات الإعدام في إيران. وتنفذ إيران سنويًا أحكام إعدام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفق جهات حقوقية من بينها «منظمة العفو الدولية»، بحسب «فرانس برس». 

إعدم أكثر من 210 أشخاص في إيران في 2023
وأعدمت الجمهورية الإسلامية الإثنين الماضي شخصين، ما أثار استنكارًا أميركيًا واحتجاجات منظمات حقوقية. دقّ رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن سجل إيران «البغيض» هذا العام، إذ تعدم الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص في المتوسط كل أسبوع.

- إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
-  إعدام شخصين في إيران لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد

أعدم أكثر من 210 أشخاص في إيران هذا العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، لكن الأمم المتحدة قالت في بيان إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

أعدمت إيران 582 شخصًا على الأقل عام 2022، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 عملية إعدام موثقة عام 2021، بحسب تقرير صدر في أبريل عن منظمتي «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ مقرًا في النروج، و«معًا ضد عقوبة الإعدام» التي تتخذ مقرًا في فرنسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة الأخضر والصداقة

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة الأخضر والصداقة
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة

تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة
الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق
كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد

كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد
إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز
كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»

كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي

انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي
الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948

الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية

نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود ...
عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر

عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر
مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة

مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة
«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»

«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 قتلى في ضربة روسية أصابت مستشفى بشرق أوكرانيا
4 قتلى في ضربة روسية أصابت مستشفى بشرق أوكرانيا
«الكرملين»: العلاقات بين أنقرة وموسكو ستتعمّق أيا كان الفائز في الانتخابات التركية
«الكرملين»: العلاقات بين أنقرة وموسكو ستتعمّق أيا كان الفائز في ...
الكرملين: شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في المزيد من الدمار
الكرملين: شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في ...
روسيا تؤكد إسقاط صاروخ ستورم شادو سلمته المملكة المتحدة لأوكرانيا
روسيا تؤكد إسقاط صاروخ ستورم شادو سلمته المملكة المتحدة لأوكرانيا
الإعصار موكا يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في بورما
الإعصار موكا يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في بورما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
المزيد
زيلينسكي يحصل على تعهد بريطاني بـ«مئات» الصواريخ والمسيّرات الهجومية
زيلينسكي يحصل على تعهد بريطاني بـ«مئات» الصواريخ والمسيّرات ......
إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات وسط تحذيرات أممية
إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات وسط تحذيرات أممية...
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الإعصار موكا يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في بورما
الإعصار موكا يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في بورما...
روسيا تؤكد إسقاط صاروخ ستورم شادو سلمته المملكة المتحدة لأوكرانيا
روسيا تؤكد إسقاط صاروخ ستورم شادو سلمته المملكة المتحدة ......
المزيد