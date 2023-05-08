إعدام شخصين في إيران لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت السلطات الإيرانية الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحقّ شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، وفق ما أفادت السلطة القضائية.

وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، أنّ حكم الإعدام شنقا نفّذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما «بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار الموقع إلى أن أحد المدانَين اعترف في مارس الماضي، بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.

إعدام المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب

والسبت، نفّذت إيران، حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائيّة أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح السبت»، وفق وكالة «فرانس برس».

- إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها». وقالت السويد حينها إن «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف»، حسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.