  • Alwasat News
Atwasat

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 08:03 صباحا
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
المعارض الإيراني الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية حبيب شعب خلال محاكمته، 18 يناير 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

نفّذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائيّة أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها». وقالت السويد حينها إن «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف»، حسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

شعب زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
ويتزعم شعب «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة «إرهابية» وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصا. وفُقد شعب الذي كان مقيما في السويد، في أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في يناير 2022 بشبهات «إرهاب»، خصوصا «الإفساد في الأرض» وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في السادس من ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، حسب وسائل إعلام محلية. وسعت السويد لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة

أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة

الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «فاغنر» يحمل قيادة الجيش مسؤولية «عشرات آلاف القتلى والجرحى» الروس بأوكرانيا
رئيس «فاغنر» يحمل قيادة الجيش مسؤولية «عشرات آلاف القتلى والجرحى»...
روسيا تأمر بإخلاء جزئي لمناطق قريبة من خط المواجهة في جنوب أوكرانيا
روسيا تأمر بإخلاء جزئي لمناطق قريبة من خط المواجهة في جنوب ...
منظمة الصحة: جائحة «كورونا» لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية
منظمة الصحة: جائحة «كورونا» لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية
وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في الكونغو
وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في الكونغو
رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول الهجرة
رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول الهجرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج ......
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي...
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»...
رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول الهجرة
رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول ......
وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في الكونغو
وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في الكونغو...
المزيد