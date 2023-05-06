إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي...

نفّذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائيّة أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت»، وفق وكالة «فرانس برس».
وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها». وقالت السويد حينها إن «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف»، حسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.
شعب زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
ويتزعم شعب «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة «إرهابية» وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصا. وفُقد شعب الذي كان مقيما في السويد، في أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.
وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في يناير 2022 بشبهات «إرهاب»، خصوصا «الإفساد في الأرض» وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في السادس من ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، حسب وسائل إعلام محلية. وسعت السويد لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.
تعليقات