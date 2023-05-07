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كمال كيليتشدار يرفع شعار «الصبر مفتاح التفوق» على إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 07:32 مساء
كمال كيليتشدار يرفع شعار «الصبر مفتاح التفوق» على إردوغان
مرشح المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو. (الإنترنت)
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يطرح كمال كيليتشدار أوغلو خطة بسيطة بطموحات متواضعة لانتقال سلس للسلطة في تركيا ينهي عقدين من سطوة حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب إردوغان، وترك المنصب لاحقًا بعد تقليص صلاحيات الرئيس.

قبل أشهر، لم يكن كثيرون يرون الموظف السابق في القطاع العام المنتمي الى الأقلية العلوية، منافسًا لإردوغان، الشخصية المحورية التي أعادت رسم معالم تركيا الحديثة، في الانتخابات الرئاسية والعامة في 14 مايو، بحسب «فرانس برس».

فمنذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري في 2010، سعى السياسي (74 عامًا) إلى تشكيل حيثية في زعامة الحزب العلماني في مواجهة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة إردوغان. لكن سجلّه لم يبعث على الأمل، فقد خسر انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في 2009 أمام حليف للرئيس التركي، وخسر أيضًا أمام إردوغان نفسه في كل انتخابات عامة أجريت منذ ذلك الحين.

 ترشيح كيليتشدار أوغلو  لم يكن خيارًا سهلًا
هذا الأداء الضعيف لم يجعل من ترشيح كيليتشدار أوغلو خيارًا سهلًا بالنسبة الى تحالف الأحزاب الستة الداعم له، والذي يراوح من اليمين القومي إلى اليسار الديمقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.

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تنقل المحللة غونول تول عن كيليتشدار أوغلو قوله لها في العام 2020 إنه «رجل صبور جدًا»... وهو صبر، ونال. فبعد تداولات امتدت زهاء عام، دعم التحالف الترشيح، وقد تظهر الأيام أن هذا القرار كان خيارًا صائبًا. 

الفترة الأطول في حكم الجمهورية التركية
فالرجل الذي لم يكن كثيرون خارج تركيا سمعوا باسمه حتى أشهر خلت، بات وفق استطلاعات الرأي المنافس الجدي لإردوغان في الانتخابات المقبلة، والمرشّح الأوفر حظا لينافس الرئيس في دورة ثانية فاصلة في 28 منه.

في مقابل النبرة الهادئة التي يعرف بها منافسه، يتمتع إردوغان بقدرة خطابية مشهود لها وتمكُّنٍ في إدارة الحملات الانتخابية أتاح له أن يصبح السياسي الذي أمضى الفترة الأطول في حكم الجمهورية التركية.

بلباسه الأنيق ونظارتيه المربعتين، يعكس كيليتشدار أوغلو صورة رجل مهني بناها خلال مسيرته كمحاسب تدرّج وصولًا الى رئاسة وكالة الضمان الاجتماعي.

 الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعانيها الأتراك
وخلال الحملة الانتخابية، اختار كيليتشدار أوغلو تجاهل الانتقادات الشخصية التي وجهها إليه إردوغان، وآثر التركيز على الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعانيها الأتراك.

ومن التعهدات الأساسية التي قدمها المرشح السبعيني، سحب العديد من الصلاحيات المعززة التي انتقلت الى الرئيس التركي خلال العقد الأخير من عهد إردوغان ونقلها للبرلمان، على أن يترك بعد ذلك منصبه لصالح جيل جديد من القيادات الشابة المتنوعة.

وفي تصريحات لمجلة «تايم» الأميركية قبل الانتخابات، قال كيليتشدار أوغلو «أنا لست شخصًا لديه طموحات». وشدد على أن ما يريده هو «إعادة الديمقراطية» إلى تركيا، وبعد ذلك «التنحي جانبًا واللعب مع أحفادي».

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من التأييد لكيليتشدار أوغلو يعود إلى أزمة غلاء المعيشة التي تواجهها تركيا ويعزوها قسم من الناخبين إلى مبادئ إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.

النزعة القومية 
وتعكس مواقف لكيليتشدار أوغلو توجهًا ذا نزعة قومية بوحي سياسة مؤسس الجمهورية والحزب مصطفى كمال أتاتورك.

فهو تعهّد على سبيل المثال إعادة أربعة ملايين سوري الى بلادهم بعدما لجأوا الى تركيا جراء النزاع الذي بدأ العام 2011. وشدد على أن ذلك لا يعود لأسباب «عرقية»، بل يرتبط بإدارة «الموارد» التركية في زمن أزمة.

وفي ما يبدو مؤشرًا على إدراكه لأهمية الاقتصاد والظروف المعيشية في تحديد مسار نتائج الانتخابات المقبلة، ركز كيليتشدار أوغلو على توجيه رسائل تضامنية مع الأتراك في هذا المجال.

فهو تطرق الى بداياته المتواضعة «حيث لم يكن لدينا براد أو غسالة أو آلة لجلي الصحون»، ودعا الصحفيين الى زيارة منزله المظلم للحديث عن قراره التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء.

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