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تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 03:38 مساء
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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يخوض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في 14 مايو، انتخابات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاما، ويواجه فيها معارضة موحدة للمرة الأولى في بلد يمر بأزمة.

ويبدو إردوغان (69 عاما) مصمما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، والذي أدخل تغييرات عميقة عليها، لكنها تشهد اليوم أزمة اقتصادية، بحسب «فرانس برس».

 تحالف من ستة أحزاب معارضة
وينافسه في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما)، مرشح تحالف مكون من ستة أحزاب معارضة من اليمين القومي إلى اليسار الديموقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وحصل «كمال» كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديموقراطي اليساري المؤيد للأكراد الذي دعا إلى التصويت لصالحه.

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وإذا فاز في هذه الانتخابات، فسيصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية التي تحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على إعلانها، خلفا لإردوغان الذي سجل الرقم القياسي في مدة بقائه في السلطة منذ انتهاء الإمبراطورية العثمانية.

وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ برئاسة إردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار أوغلو، يبدو أن الأتراك أمام خيارين، أولهما سلطة تميل بشكل متزايد إلى الاستبداد، مع اتهام 16753 شخصا رسميا في 2022 بــ«إهانة الرئيس التركي»، ويطغى عليها الطابع الإسلامي. أما الخيار الثاني فهو وعد بتحول ديموقراطي والعودة إلى علاقات «هادئة» في البلاد مع بقية العالم.

 فوز من الدورة الأولى 
كما يختار 64 مليون ناخب تركي بينهم 3.4 مليون باشروا الاقتراع في الخارج حتى الثلاثاء، أعضاء البرلمان أيضا. وتتوقع استطلاعات الرأي التي باتت محظورة حتى الاقتراع، منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية التي يؤكد كل من المعسكرين أنه قادر على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو.

وتمكن كيليتشدار أوغلو بسرعة من إزالة ما يمكن أن يبدو عقبة في طريق حملته، وهو انتماؤه إلى الطائفة العلوية في بلاد ذات غالبية سنية، في تسجيل فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق تطرقه بداية تامة إلى كل من المواضيع المطروحة، من الاقتصاد والقدرة الشرائية مع تجاوز التضخم 85% في أكتوبر، إلى الحريات العامة، يعد «بالعدالة والقانون والتهدئة». 

وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية وأزمة ثقة خطيرة، يحاول خريجو الجامعات الشباب والمهندسون والأطباء مغادرته، يكافح رجب طيب إردوغان بكل قوته لإنقاذ إرثه، ويمكنه الاعتماد على نحو ثلاثين في المئة من الناخبين بالتأكيد.

«سيأتي الربيع من خلالكم»
ويطلق معسكر الرئيس وعودا انتخابية بالأرقام من المعاشات إلى السكن وفواتير الطاقة، ويعبر عن أسفه، ويتهم منافسيه بالتواطؤ مع «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني، ويدين صلاته بالغرب و«مؤامراته» ويصفه بـ«المؤيد لمجتمع الميم» الذي يريد «تدمير الأسرة».

ما هو صدى هذه الإعلانات لدى 5.2 مليون شاب سيصوتون للمرة الأولى؟ فهؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان وميله الاستبدادي منذ الاحتجاجات الكبيرة في 2013 والانقلاب الفاشل في 2016 الذي أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف. وقال كيليتشدار أوغلو «سيأتي هذا الربيع من خلالكم».

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد ميتروبول، أن غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يؤيدونه ، لكن ثلاثين في المئة سيختارون إردوغان. 

 تأثير الزلزال.. النقطة المجهولة
والنقطة المجهولة الأخرى هي تأثير الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير وأودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص إلى جانب عدد غير معروف من المفقودين. والناجون الذين دانوا بطء عمليات الإغاثة موزعون في البلاد أو لاجئون يقيمون في خيام وحاويات. 

 وحذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبًا إلى الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبي الأحزاب في 50 ألف مكتب، من أن هذا الوضع يعزز المخاوف المرتبطة بسلامة العمليات الانتخابية و«وضع الديموقراطية» في تركيا. 

واتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين لمراقبة الاقتراع. وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات، أوغوز كان ساليتشي: «نحن لا نعيش في جمهورية موز».

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