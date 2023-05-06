توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن.. و«هيومن رايتس» تدين

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة «جمهورية» المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من «جمهورية» بميدان ترافالغار في لندن إلى وكالة «فرانس برس»، «أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم».

ماذا قالت «هيومن رايتس ووتش»؟

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» توقيف المتظاهرين قبل بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، معتبرة أن ذلك «مقلق جدا». وقالت المنظمة: «هذا شيء تتوقع رؤيته في موسكو وليس في لندن» منتقدة الحكومة البريطانية بسبب موقفها «الرافض بشكل متزايد» للتظاهرات العامة.

وتوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكا في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين. وسيوضع تاج الملك إدوارد، الرمز المقدس لسلطة العرش المصنوع من الذهب الخالص ويُستخدم لمرة واحدة خلال الحكم، على رأس تشارلز عند الساعة 11:00 توقيت غرينتش على وقع صيحات «ليحفظ الله الملك».

وستصدح الأبواق في أنحاء كنيسة ويستمنستر آبي في لندن، وتُطلق المدافع الاحتفالية برا وبحرا لمناسبة أول تتويج لملك بريطاني منذ العام 1953، والخامس فقط منذ 1838. وستقرع أجراس الكنائس في مختلف أنحاء البلاد، قبل أن ينطلق جنود متحمسون من المشاة والخيالة في عرض يضم سبعة آلاف عسكري في شوارع العاصمة.

وسيعود الملك تشارلز وقرينته كاميلا التي ستُتوج ملكة، إلى قصر باكنغهام في العربة المذهبة التي قلما تُستخدم، أمام حشود كبيرة قبل أن يتابعا عرضا جويا من شرفة القصر. ومراسم التتويج، هي ثاني مراسم من نوعها تُبث على التلفزيون والأولى بالألوان وبخدمة البث التدفقي على الإنترنت. وتُعد تأكيدا دينيا لاعتلاء تشارلز العرش.

وتشارلز البالغ 74 عاما، هو ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022 بعد سبعة عقود على توليه ولاية العهد.