  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 10:12 صباحا
رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) مع الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول في مطعم بطيوكيو، 16 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، إنه يعتزم زيارة كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس يوون سوك يول، فيما يسعى حليفا الولايات المتحدة إلى توثيق العلاقات.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يجريها رئيس وزراء ياباني لكوريا لجنوبية منذ العام 2018، وتأتي بعد اتفاق كيشيدا ويوون على إنهاء القيود التجارية المتبادلة خلال اجتماع في مارس في طوكيو، وفق وكالة «فرانس برس».

ودخل البلدان المتجاوران في نزاع مرير لسنوات على خلفية لجوء اليابان إلى العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية. لكن يوون يرغب في إنهاء الخلاف وتشكيل جبهة موحدة ضد التحديات الإقليمية بما فيها تلك التي تمثّلها كوريا الشمالية.

كيشيدا: الزيارة فرصة جيدة لتبادل صريح للآراء
وقال كيشيدا من غانا، المحطة الثانية في جولة لأربع دول إفريقية وسنغافورة «نقوم بتنسيق زيارتي لكوريا الجنوبية يومَي 7 و8 مايو، إذا سمحت الظروف بذلك».

- الجيش الياباني في حالة تأهب لإسقاط صاروخ بالستي كوري شمالي
- كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس
- غواصة قادرة على شن هجوم نووي.. كوريا الشمالية تهدد بـ«تسونامي إشعاعي»
- سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» من سواحلها الشرقية

وأضاف لصحفيين أن هذه الزيارة التي تسبق قمة مجموعة السبع في هيروشيما، «فرصة جيدة لإجراء تبادل صريح للآراء حول تسريع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والبحث في الوضع الدولي السريع التغيّر»، وأشار إلى أنه يأمل في أن «تعطي هذه الرحلة زخما للجهود الدبلوماسية» بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وتعهد القائدان في مارس استئناف الزيارات المتبادلة بشكل منتظم، بعدما عُلّقت لأكثر من عقد، فيما دعا كيشيدا يوون إلى حضور قمة مجموعة السبع يومَي 19 و21 مايو.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعدما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام 2018 الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب. لكن هذا العام، أعلنت سول خطة لدفع تعويضات للمتضررين دون إشراك طوكيو.

وفي إطار جهود أخرى لتحسين العلاقات الثنائية، قالت وزارة التجارة اليابانية الأسبوع الماضي إنها بدأت عملية إعادة كوريا الجنوبية إلى ما يسمى «القائمة البيضاء» للشركاء التجاريين الموثوق بهم بعدما أزالتها منها في العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة ...
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات معه

اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات ...
شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا

شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب طالبان
اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب طالبان
قتيل و25 جريحًا في انقلاب حافلة تقل عمالًا موسميين مغاربة في إسبانيا
قتيل و25 جريحًا في انقلاب حافلة تقل عمالًا موسميين مغاربة في ...
بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني خلال مباحثات في البيت الأبيض
بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني خلال مباحثات في البيت ...
انتقادات في الأمم المتّحدة للشرطة الفرنسية لممارستها العنف والتمييز العنصري
انتقادات في الأمم المتّحدة للشرطة الفرنسية لممارستها العنف ...
الولايات المتحدة تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان
الولايات المتحدة تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا...
البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر الإنترنت
البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر ......
المزيد
رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية
رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية...
فرنسا: إصابة 406 شرطيين وتوقيف 540 متظاهرا خلال احتجاجات 1 مايو
فرنسا: إصابة 406 شرطيين وتوقيف 540 متظاهرا خلال احتجاجات 1 ......
الولايات المتحدة تنهي إلزامية التطعيم ضد «كورونا» للوافدين في 11 مايو
الولايات المتحدة تنهي إلزامية التطعيم ضد «كورونا» للوافدين ......
الولايات المتحدة تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان
الولايات المتحدة تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان...
انتقادات في الأمم المتّحدة للشرطة الفرنسية لممارستها العنف والتمييز العنصري
انتقادات في الأمم المتّحدة للشرطة الفرنسية لممارستها العنف ......
المزيد