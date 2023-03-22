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سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» من سواحلها الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 12:44 مساء
سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» من سواحلها الشرقية
تجربة إطلاق صاروخ سابقة لكوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، فيما يبدو عدة صواريخ «كروز» قبالة ساحلها الشرقي‭.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت «عدة عمليات إطلاق صواريخ كروز» من بلدة هامهونغ الساحلية الشمالية الشرقية، وأضافت أن الصواريخ انطلقت في المياه الشرقية لكوريا الشمالية، وإن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تحلل مزيدا من التفاصيل، وأردفت أن الجيش الكوري الجنوبي سيحافظ على جاهزية حازمة وسيكمل بنجاح باقي التدريبات مع الولايات المتحدة، وفق موقع «يورونيوز».

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وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع. وفي الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ «كروز» طويلة المدى أظهرت نطاقات محتملة لضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر.

ويوم الأحد، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى جرى إطلاقه من صومعة محفورة في الأرض. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الإطلاق بأنه محاكاة لهجوم نووي على أهداف غير محددة في كوريا الجنوبية.

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