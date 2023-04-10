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شكري يبحث مع كيري الإعداد لـ«COP28» في الإمارات خلال اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 05:31 مساء
شكري يبحث مع كيري الإعداد لـ«COP28» في الإمارات خلال اتصال هاتفي
صورة مركبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري. (الإنترنت)
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تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» اتصالاً هاتفياً  اليوم الإثنين، من المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد ، أن الاتصال شهد إشادة الجانبين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة في موضوعات المناخ، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل البناء على ما تحقق خلال مؤتمر «COP27» بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي من نجاحات بهدف مواصلة تعزيز عمل المناخ الدولي في مختلف جوانبه، والإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر «COP28» المقرر عقدها بدولة الإمارات نهاية العام الجاري.

استعراض ما تحقق خلال مؤتمر «COP27»
وأضاف الناطق باسم الخارجية، أن المبعوث الأميركي أعرب خلال الاتصال عن التقدير لمشاركة الوزير شكري في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ الذي عُقد الشهر الماضي. 

وقد أوضح شكري من جانبه أن الاجتماع مَثَلَ فرصةً هامة لاستعراض ما تحقق خلال مؤتمر «COP27» من نجاحات تعزز من عمل المناخ الدولي على شتّى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بمعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ وتنفيذ التعهدات وحشد تمويل المناخ.

- رسميا.. إدراج تمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول أعمال مؤتمر «cop27»
-  انتخاب وزير الخارجية المصري رئيسا لمؤتمر «COP27» في جلسته الافتتاحية

وحرص الجانبان على مناقشة عدد من الاستحقاقات الخاصة بعمل المناخ الدولي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير شكري رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ على التزامه الكامل بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين، ومع الولايات المتحدة لدفع أجندة العمل المناخي الدولي خلال تلك المرحلة الهامة.

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