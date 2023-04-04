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واشنطن تعلن عن شريحة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 07:29 مساء
واشنطن تعلن عن شريحة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
صواريخ أرض-جو من نوع «باتريوت». (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن شريحة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2.6 مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ أرض-جو دفاعية من طراز باتريوت وذخائر مدفعية.

ومن القيمة الإجمالية لهذه المساعدة، ستوفّر الولايات المتّحدة أسلحة بـ500 مليون دولار من مخزونها الخاص، أما القيمة المتبقية والبالغة 2.1 مليار دولار فستكون عبارة عن طلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية، وفق بيان للبنتاغون، بحسب «فرانس برس».

 الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29
وسلمت بولندا أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29، التي وعدت بها أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في الرئاسة البولندية  أمس الإثنين، بعد إعلان مماثل صدر عن سلوفاكيا أواخر مارس.

وقال المستشار في الرئاسة البولندية، مارسين برجيتش، متحدثا لإذاعة إر إم إف الخاصة، «تم إرسال عدد من طائرات ميغ»، مشيرا إلى أنها «مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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