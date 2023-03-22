بريطانيا: إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المخصب ليس تصعيدا نوويا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة لندن لتزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المخصب.

وأكدت بريطانيا، الإثنين، أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة والتي تستخدم في الأسلحة؛ لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

ونقل موقع «يورونيوز» عن كليفرلي قوله: «لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».

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تهديد روسي لبريطانيا

والإثنين، تعهدت وزارة الدفاع البريطانية، بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا. وقال نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، «إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنجر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب».

وفي السياق ذاته، أوضح خبير عسكري روسي أن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا يهدد صحة المدنيين، حيث إنها «تلوث المنطقة وتسبب تفشي السرطان».

والثلاثاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«الرد» في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وقال: «اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضًا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة الى الرد»، وفق «فرانس برس».