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بوتين يحذر من رد روسي إذا زودت لندن أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 07:47 مساء
بوتين يحذر من رد روسي إذا زودت لندن أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بـ«الرد» في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وذلك ردًا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين «اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضًا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة الى الرد»، وفق «فرانس برس».

إرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب
في تطور كبير في الحرب الروسية - الأوكرانية، تعهدت وزارة الدفاع البريطانية، بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا.

وقال نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، «إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنجر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب».

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وفي السياق ذاته، أوضح خبير عسكري روسي أن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا يهدد صحة المدنيين، حيث إنها «تلوث المنطقة وتسبب تفشي السرطان».

ذخائر مصممة لاختراق الدروع
ونظرًا لكثافته العالية، التي تعادل حوالي ضعف كثافة الرصاص، يستخدم اليورانيوم المستنفد في الذخائر المصممة لاختراق الدروع. ويمكن أن يستخدم أيضًا لتعزيز المركبات العسكرية، مثل الدبابات. أما الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد، فهي تنفجر بفعل الارتطام وتطلق غبار أوكسيد اليورانيوم.

في يناير الماضي، حذر مسؤول الكرملين من أن روسيا تعتبر استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب في الدبابات الجديدة التي سيرسلها  للناتو إلى أوكرانيا بمثابة قنابل نووية قذرة.

وذكرت جريدة الديلي ميل البريطانية، أن رئيس الوفد الروسي في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كونستانتين جافريلوف، زعم أن أوكرانيا يمكنها تسليح دباباتها الألمانية ليوبارد 2 بقذائف «اليورانيوم الخارقة للدروع».

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