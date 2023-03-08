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ستولتنبرغ: باخموت الأوكرانية قد تسقط في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 02:25 مساء
ستولتنبرغ: باخموت الأوكرانية قد تسقط في الأيام المقبلة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط «في الأيام المقبلة» بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم: «لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«فاغنر» تعلن سيطرتها على الجزء الشرقي من باخموت
وأعلن قائد مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية، الأربعاء، أن قواته استولت على «الجزء الشرقي بأكمله» من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا.

وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن «وحدات فاغنر استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا».

زيلينسكي يحذر من ما بعد باخموت
من جهته أكد الرئيس الأوكراني في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن قواته مصممة على الاحتفاظ بالمدينة. وأوضح «عقدت أمس اجتماعاً مع رئيس الأركان وكبار القادة العسكريين (...) وجميعهم قالوا إنّه يجب أن نظلّ أقوياء في باخموت».

وأضاف «بالطبع، علينا أن نفكّر بأرواح جنودنا. لكن علينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا في الوقت الذي نتلقّى فيه أسلحة وإمدادات وجيشنا يستعدّ للهجوم المضادّ».

وتابع «نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس (...) إلى مدن أخرى في أوكرانيا».

ورغم دفاع الأوكرانيين المستميت عن المدينة، وعدت روسيا بأن تقاتل حتى الاستيلاء على باخموت معتبرة إياها أساسية في هجومها في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن باخموت «تشكل عقدة مهمة لخطوط الدفاع للجنود الأوكرانيين في دونباس»، مضيفا خلال اجتماع أن «السيطرة عليها ستسمح بشن هجمات جديدة في العمق».

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