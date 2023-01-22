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ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:19 مساء
ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. (الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا، في حال تقدّمت وارسو بهكذا طلب.

وقالت بيربوك لقناة «إل سي إي» الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس: «إذا طُرح علينا السؤال فلن نقف في طريق» بولندا، مضيفة «نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث في ذلك الآن مع شركائنا».

- ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا

وفي وقت سابق الأحد، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب.

كما زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ، الأحد، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهد بأن بريطانيا «ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر».

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