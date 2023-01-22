ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس «في ما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شيء مستبعدًا». من جهته، قال شولتس ردًا على سؤال حول إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، «إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائمًا منسقة بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا وسنواصل التحرك بناءً على الوضع الملموس»، بحسب «فرانس برس».

دبابات ثقيلة من طراز تشالنجر

وبالرغم من اضطرار كييف لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على الدبابات التي تطالب بها، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك أصدرت إعلانات منفردة عن إرسال شحنات أسلحة كبيرة إلى البلد، من ضمنها مدرعات وصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة.

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وكانت لندن وعدت كييف في نهاية الأسبوع الماضي بدبابات ثقيلة من طراز تشالنجر، فيما تواجه ألمانيا ضغوطا شديدة حتى تسمح للدول التي تملك دبابات ليوبارد بأن تسلمها لأوكرانيا. وفي مطلق الأحوال، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في دافوس أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا».

الدول الغربية «متوهمة» حول قدرة أوكرانيا على الانتصار

وأوردت جريدة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصبح «أكثر تقبلا لفكرة أن تهاجم أوكرانيا القرم»، شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا وضمتها العام 2014 والتي كانت تعتبرها واشنطن حتى الآن خطا أحمر يجب ألا تتخطاه أوكرانيا.

حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا في الماضي إلى عدم «إذلال» روسيا، بات يتحدث علنا عن انتصار أوكرانيا، واعدا بتقديم دبابات خفيفة من طراز «AMX-10 RC» ستصل اعتبارا من الشهر المقبل.

لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد معتبرا أن الدول الغربية «متوهمة» حول قدرة أوكرانيا على الانتصار «على أرض المعركة» من جانبه، حذر الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بأن «قوة نووية تخسر في حرب تقليدية يمكن أن تتسبب باندلاع حرب نووية».