الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الكرملين، الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، «هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وجاء تحذير الكرملين في أعقاب قرار السويد تزويد ألمانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون.

وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي «أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز (آرتشر) إلى أوكرانيا»، وفق الوكالة الفرنسية.