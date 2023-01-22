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رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 06:09 مساء
رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية
رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما» فياتشيسلاف فولودين. (الإنترنت)
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قال حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن إمداد كييف بأسلحة هجومية من شأنها تهديد الأراضي الروسية سيؤدي إلى كارثة عالمية ويجعل الحجج المناهضة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل واهية.

وحذر رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما»، فياتشيسلاف فولودين، من أن دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا سيقود العالم إلى «حرب مروعة»، بحسب «رويترز».

تهديد باستخدام القوى النووية لأسلحة دمار شامل
وكتب على تطبيق «تلغرام» «إذا قدمت واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي أسلحة ستستخدم لضرب مدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا... فسيؤدي ذلك إلى إجراءات انتقامية باستخدام أسلحة أكثر قوة».

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وأضاف «الحجج التي تساق بشأن عدم استخدام القوى النووية من قبل لأسلحة دمار شامل في صراعات محلية ستكون واهية. لأن هذه الدول لم تواجه من قبل وضعا كان فيه ثمة تهديد لأمن مواطنيها وسلامة أراضيها».

أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا
وتعهد حلفاء غربيون بتقديم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا الأسبوع الماضي، إلا أنهم أخفقوا في إقناع ألمانيا بسحب حق الاعتراض على إمدادها بدبابات ليوبارد القتالية ألمانية الصنع، الموجودة لدى مجموعة من دول الحلف فيما يتطلب نقلها إلى أوكرانيا موافقة من برلين.

تأتي تعليقات فولودين بعد تهديد مماثل أطلقه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس البلاد السابق دميتري ميدفيديف. وحذر فولودين من أن «تسليم أسلحة هجومية لنظام كييف سيؤدي إلى كارثة عالمية».

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