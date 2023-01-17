توقيف ألماني في إيران لالتقاطه صورا لمنشأة نفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الإيرانية، شخصا يحمل الجنسية الألمانية، في أثناء التقاطه صورا لمنشأة نفطية في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت صحيفة محلية الثلاثاء.

وأوردت صحيفة «جام جام» المرتبطة بالتلفزيون الرسمي، على موقعها الإلكتروني، أنه «تم توقيف مواطن ألماني وهو يلتقط صورا لمنشآت نفطية في مدينة أميدية»، دون تفاصيل إضافية بشأن هويته أو متى تم توقيفه، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ. ف. ب».

وتقع المدينة في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وتضم أبرز المنشآت وحقول النفط في إيران.

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يأتي توقيف هذا الشخص في وقت تشهد فيه إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

انتقادات لـ«قمع» السلطات الإيرانية

وتثير الاحتجاجات توترات متزايدة بين إيران ودول غربية، منها ألمانيا التي انتقدت «قمع» السلطات الإيرانية للتحركات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية هذه المسألة.

كما انتقدت دول غربية تنفيذ القضاء الإيراني في الأسابيع الماضية، أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على قوى الأمن على هامش الاحتجاجات، واستدعت ممثلي إيران الدبلوماسيين لديها للاحتجاج.

وتوقف السلطات الإيرانية عددا من الأجانب أو حملة الجنسية المزدوجة على خلفية قضايا أمنية أو شبهات تجسس، في المقابل، تتهمها أطراف غربية باللجوء إلى خطوات كهذه من أجل الحصول على تنازلات سياسية من دولهم، أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.

ومن بين الموقوفين في طهران إيرانيان يحملان الجنسية الألمانية، هما جمشيد شارمهد الذي يحاكم بتهمة تزعم «مجموعة إرهابية»، ويواجه عقوبة الإعدام، والناشطة الحقوقية ناهيد تقوي المحكومة بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر للانتماء لجماعة محظورة والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.