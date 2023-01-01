الصين: إصابات كورونا في قوانجتشو بلغت ذروتها...

قالت السلطات الصحية في قوانجتشو، عاصمة مقاطعة قوانجدونغ الصينية، إن حجم إصابات فيروس كورونا بلغ ذروته، مع تراجع العدد اليومي للمصابين في عيادات الحمى منذ 23 من ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة «يانجتشينغ إيفنينغ نيوز».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم، إن عدد حالات الإصابة اليومية تراجع إلى حوالي 19 ألفا، مقارنة بـ50 ألفا و60 ألفا في أسوأ الأحوال، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
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وبلغ تفشي الإصابات ذروته في بكين وتيانغين وتشنغدو، على الرغم من أن الوضع في شنغهاي وتشونجتشينغ وعدد قليل من المقاطعات الأخرى، لا يزال خطيرا، بحسب ما قاله كبير علماء الأوبئة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في بيان صحفي يوم الخميس الماضي.
ارتفاع كبير في أعداد الحالات
وكانت الصين أعلنت عن ارتفاع كبير في أعداد الحالات، بواقع 302 حالة في اليوم الأخير من عام 2022، بانخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 405 حالات، وهو أول انخفاض يجرى تسجيله منذ 25 من ديسمبر، بحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
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