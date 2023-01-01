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آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 11:46 صباحا
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
مسافرة قادمة من بكين في مطار باراخاس في ضاحية مدريد، 31 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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يواجه المسافرون من الصين الآن، قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد-19 في هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار، بعد انضمام أستراليا الأحد إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.

والشهر الماضي، وضعت بكين بشكل مفاجئ حدّا لسياستها الصارمة «صفر كوفيد»، التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي حين تمتلئ المستشفيات الصينية بالمصابين بكوفيد والمحارق بالجثث، يصرّ المسؤولون على أن هذه الموجة «تحت السيطرة»، رغم الاعتراف بأنه «من المستحيل» تتبع حجمها.

«افتقار بكين للمعلومات الشاملة»
وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر، اليوم الأحد، إن «افتقار بكين للمعلومات الشاملة» حول الإصابات بكوفيد هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى «حماية أستراليا من خطر ظهور متحوّرات جديدة محتملة».

وفي الأيام الأخيرة، فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضا، متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين، تشمل إبراز اختبار لكوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.

«محدودية بيانات التسلسل الجيني الوبائي»
وبرّرت كندا قرارها بـ«محدودية بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي المتاحة» بشأن الإصابات الأخيرة بكوفيد في الصين.

وكذلك، أعلن المغرب السبت حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه، اعتبارا من 3 يناير «لتجنب موجة جديدة من العدوى» بفيروس كورونا.

- مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء

وبدأت موجة قيود السفر مع توقّع البلدان زيادة عدد الزوار الصينيين، بعدما أعلنت بكين أن الحجر الصحي الإلزامي للركاب الوافدين سينتهي في 8 يناير.

ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات الاحترازية بأنها «مفهومة» في ضوء نقص المعلومات، حول الموجة الحالية من الوباء التي قدمتها بكين، إلا أن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي الذي يمثل أكثر من 500 مطار في 55 بلدا أوروبيا، قال إن القيود ليست مبرّرة أو قائمة على أخطار.

سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي

وفي السياق، ستجتمع الدول الأوروبية الأسبوع المقبل لمناقشة رد مشترك على هذه المسألة، مع تصريح السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا أنها «تسعى لأن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة عندما يتعلق الأمر بتبني قيود دخول محتملة».

فيما يبدو أن عددا قليلا من المدن الصينية الكبرى، بدأ يتعافى من الموجة الحالية للوباء، تضررت المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تعاني نقصا في الموارد خصوصا.

وردا على الموجة الحالية من الوباء، قالت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين الأحد إنها «مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية استنادا إلى مخاوف إنسانية»، لكنها لم تحدد نوع المساعدة التي يمكن تقديمها لبكين التي تعتبر هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي مقاطعة منشقة.

«ما زلنا في وضع صعب»
لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ، قال في خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد «تدخل الوقاية من الوباء ومكافحته مرحلة جديدة.. وما زلنا في وضع صعب»، لكن «بارقة الأمل أمامنا»، وهو ثاني تعليق بشأن الوباء يدلي به الرئيس الصيني.

وكان شي قد دعا الإثنين إلى اتّخاذ تدابير «لحماية أرواح السكان بفاعلية».

ورغم ارتفاع عدد الإصابات، تجمعت حشود كبيرة للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في شنغهاي ووهان، مع أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن الاحتفالات بدت أكثر هدوءا مما كانت عليه في السنوات الماضية.

وأبلغت سلطات البلاد الأحد، عن أكثر من خمسة آلاف حالة إيجابية ووفاة إضافية على صلة بكوفيد-19، وهي أرقام دون الواقع بأشواط.

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