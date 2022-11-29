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انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات
متظاهرون في جامعة «كاليفورنا بيركلي» يتضامنون مع المحتجين في بكين، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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انتشر عناصر الأمن في مدينتي بكين وشنغهاي الرئيسيتين في الصين، الثلاثاء، على ضوء الاحتجاجات الواسعة في مناطق مختلفة من البلاد على التضييق على الحريات السياسية، إضافة إلى سياسة «صفر كوفيد»، والإغلاقات العامة الناجمة عنها.

وبدأت احتجاجات في مناطق مختلفة في الصين الأحد، للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في العام 1989، وفق وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، نشب حريق في عاصمة منطقة شينجيانغ أورومتشي، ما أثار غضبًا عامًا بحيث اعتبر كثيرون أن الإغلاق العام بسبب مكافحة «كوفيد-19» أعاق مهمّة فرق الإنقاذ. واتهمت وزارة الخارجية الصينية «قوى ذات دوافع مبيتة» بإقامة رابط بين هذا الحريق و«الاستجابة المحلية لكوفيد-19»، على ما أكد الناطق باسم الوازرة تشاو ليجيان.

«الكثير من عناصر الشرطة»
وكانت عدة تظاهرات مقررة مساء الاثنين لكنها لم تخرج. ولاحظ مراسلو «فرانس برس» في بكين وشنغهاي انتشارا أمنيًا كثيفا مع مئات المركبات وعناصر الشرطة على الطرقات. وفي حديث مع الوكالة، الإثنين، قال أشخاص شاركوا في الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي إنهم تلقوا اتصالات من قوات إنفاذ القانون تطالب بمعلومات عن تحركاتهم.

في شنغهاي، قرب مكان شهد قبل أيام دعوات جريئة لاستقالة الرئيس شي جينبينغ، قال موظفون في حانة لـ«فرانس برس» إنهم تلقوا أمرا بالإغلاق عند العاشرة مساءً من أجل «السيطرة على المرض». وانتشرت مجموعات صغيرة من عناصر الشرطة عند كل مخرج مترو.

وشاهد صحافيو «فرانس برس» خلال النهار اعتقال أربعة أشخاص أُفرج عن أحدهم في وقت لاحق، فيما أفاد مراسل باصطفاف 12 سيارة للشرطة على امتداد مئة متر في شارع وولوموكي في شنغهاي التي كانت محور تظاهرات الأحد. وقال رجل ثلاثيني لوكالة فرانس برس مع حلول الظلام «إن الجو الليلة متوتر جدًا. هناك الكثير من عناصر الشرطة هنا».

«لا تشيحوا بنظركم. لا تنسوا».
في بكين، حال انتشار الكثيف للشرطة دون خروج تظاهرة مقررة ظهر الإثنين. في أماكن أخرى، خرجت بعض التظاهرات. وفي هونغ كونغ التي هزتها احتجاجات مؤيدة للديموقراطية في العام 2019، تجمع العشرات في الجامعة الصينية، الإثنين، تضامنا مع المتظاهرين وتكريما لضحايا الحريق في أورومتشي. وهتف المتظاهرون «لا تشيحوا بنظركم. لا تنسوا».

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في هانغتشو الواقعة على بعد 170 كيلومترا تقريبا جنوب غرب شنغهاي، كانت هناك إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات متفرقة في وسط المدينة. وقالت إحدى المشاركات لـ«فرانس برس» إن عشرة أشخاص اعتُقلوا، وأوضحت «كان الوضع غير منظم. كان هناك القليل من الناس وجرى تفريقنا. كان هناك الكثير من الشرطيين، سادت الفوضى».

بايدن «يتابع عن كثب» التظاهرات في الصين
وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس جو بايدن «يتابع من كثب» التظاهرات في الصين.

وبدأت تظاهرات في مختلف دول العالم للتضامن مع المحتجين في الصين. في واشنطن، قال طالب صيني اسمه تشين (21 عاما) «تحت ذريعة كوفيد، يستخدم (المسؤولون) تدابير الإغلاق الصارمة بشكل مبالغ فيه للسيطرة على سكان الصين. إنهم لا يعطون أي قيمة لأرواح البشر»، وأضاف: «قدمت إلى هنا لأعبّر عن حزني».

هل تستمر الصين في تطبيق سياسة «صفر كوفيد»؟
ولا يزال القادة الصينيون ملتزمين بتطبيق سياسة «صفر كوفيد» التي تجبر الحكومات المحلية على فرض إغلاقات عامة مفاجئة، وإصدار أوامر بالحجر الصحي والحد من حرية التنقل، من أجل كبح تفشي «كوفيد-19». لكن هناك مؤشرات إلى أن بعض السلطات المحلية تتخذ خطوات لتخفيف بعض القيود وتهدئة الاضطرابات.

في أورومتشي، قال مسؤول، الثلاثاء، إن المدينة ستمنح دفعة واحدة قدرها 300 يوان (42 دولارا) لكل شخص «ذي دخل منخفض أو بلا دخل»، وأعلن عن إعفاء من الإيجار لمدة خمسة أشهر لبعض الأسر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة، الأحد، أن بكين حظرت «ممارسة إغلاق البوابات في المجمعات السكنية المغلقة». وأثارت هذه الممارسة غضبا شعبيا إذ وجد الناس أنفسهم عالقين في منازلهم كلما تفشى «كوفيد-19» في دائرة صغيرة.

وقال أحد المعلقين المهمين في وسائل الإعلام الحكومية إنه يمكن تخفيف قيود كوفيد-19، مشددًا على أن الشعب «سيهدأ قريبا». وعلى «تويتر»، كتب هو شيجين من جريدة «غلوبال تايمز» التي تديرها بكين «يمكنني أن أعطي تنبؤا مطلقا: الصين لن تصبح فوضوية أو خارجة عن السيطرة»، وأضاف: «قد تتجاوز الصين شبح كوفيد-19 في وقت أقرب مما كان متوقعا».

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