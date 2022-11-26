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احتجاجات في إقليم شينجيانغ الصيني بسبب إجراءات الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 10:41 صباحا
احتجاجات في إقليم شينجيانغ الصيني بسبب إجراءات الإغلاق
أشخاص يشاركون خلال احتجاج ضد إجراءات تفشي فيروس كورونا في إقليم شينجيانغ، الجمعة 25 نوفمبر 2022. «رويترز»
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اندلعت احتجاجات نادرة من نوعها في إقليم شينجيانغ غرب الصين، إذ هتفت الحشود في وجه حراس يرتدون ملابس واقية، بعدما أثار حريق مميت الغضب بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، والتي طال أمدها مع تسجيل عدد الإصابات في أنحاء البلاد رقما قياسيا جديدا.

وهتف المحتشدون «أنهوا الإغلاق!»، رافعين قبضاتهم في الهواء وهم يسيرون في أحد الشوارع، وذلك وفقا لمقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية ليل الجمعة، وفق وكالة «رويترز».

- الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات «كورونا»

وتفرض الصين على إقليم شينجيانغ الشاسع واحدا من أطول الإغلاقات في البلاد، ومنعت الكثير من سكان أورومتشي البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة من مغادرة منازلهم لمدة تصل إلى 100 يوم، فيما أفادت المدينة بظهور 100 إصابة جديدة يوميا على مدار اليومين الماضيين.

اندلاع حريق في مبنى مرتفع
ويقطن شينجيانغ عشرة ملايين من الويغور، ولطالما اتهمت جماعات حقوقية وحكومات غربية بكين بانتهاك حقوق الأقلية العرقية ذات الأغلبية المسلمة، بإجراءات مثل العمل القسري في معسكرات اعتقال، وترفض الصين بشدة تلك الاتهامات.

وجاءت احتجاجات أورومتشي، عقب اندلاع حريق في مبنى مرتفع، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص ليل الخميس.

وقالت السلطات إن شاغلي المبنى، تمكنوا من النزول للأدوار السفلى لكن مقاطع مصورة لعمليات فرق الطوارئ، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قادت كثيرًا من مستخدمي الإنترنت، لتخمين أن السكان لم يتمكنوا من الهرب في الوقت المناسب لأن المبنى كان تحت الإغلاق الجزئي.

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