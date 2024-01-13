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انطلاق النسخة 112 من بطولة أستراليا للتنس.. غدًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 09:33 مساء
انطلاق النسخة 112 من بطولة أستراليا للتنس.. غدًا
الملعب الرئيس لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيسبوك)
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تنطلق غدًا الأحد النسخة رقم 112 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك في مدينة ملبورن الأسترالية خلال الفترة من 14 حتى 28 يناير الجاري.

ديوكوفيتش حامل لقب بطولة أستراليا للتنس
ويخوض النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش البطولة باعتباره حاملًا للقب فئة فردي الرجال، في الوقت الذي تدافع فيه البيلاروسية أرينا سابالينكا عن لقب فردي السيدات، بحسب الوكالة الألمانية.

ويعد ديوكوفيتش هو صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بلقب فردي الرجال خلال العصر المفتوح برصيد عشرة ألقاب، بينما صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بفردي الرجال في عصر الهواة هو الأسترالي روي إيميرسون برصيد ستة ألقاب.

فيما تعد الأسترالية مارغريت كورت أكثر اللاعبات فوزا بلقب فردي السيدات عبر التاريخ برصيد 11 لقبًا من بينها سبعة ألقاب في عصر الهواة.

أما الأمريكية سيرينا وليامز فهي صاحبة الرقم القياسي كأكثر اللاعبات فوزًا بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا في العصر المفتوح برصيد سبعة ألقاب.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة الممتد منذ عام 1905 تفتتح المسابقة في يوم الأحد، وتشهد البطولة بعض التغييرات، حيث تقام مباريات الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام بدلًا من يومين.

ويستضيف ملعبا رود لافر أرينا ومارجريت كورت مباراتين على الأقل بدلًا من ثلاثة لقاءات في الفترة الصباحية لتجنب المباريات التي تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح مثل لقاء البريطاني آندي موراي والأسترالي تاناسي كوكيناكيس العام الماضي الذي استمر حتى الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت أستراليا.

زيادة قياسية في الجوائز المالية
ويستعد نجوم ونجمات التنس للحصول على جوائز ضخمة خلال مشاركتهم في النسخة المقبلة ببطولة أستراليا المفتوحة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن زيادة قياسية في جوائز المسابقة التي تقدر بملايين الدولارات.

وقال المنظمون إن مجموع الجوائز سيرتفع بمعدل قياسي يبلغ عشرة ملايين دولار أسترالي، أي بزيادة تصل إلى 13% مقارنة بإجمالي جوائز المسابقة في البطولة الماضية. ويعني ذلك أن يصل إجمالي الجوائز في البطولة إلى 86.5 مليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسيتم منح أكبر دفعة للاعبين الذين يودعون المسابقة من التصفيات ومن الأدوار الأولى في منافسات الفردي والزوجي بزيادة تتراوح من 13% إلى 20%، على أن تزداد قيمة الجوائز مع توالي الأدوار.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب منافسات الفردي على 3.15 مليون دولار، بينما سينال الوصيف 1.72 مليون دولار.

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في المقابل، سيحصل الخاسرون في التصفيات المؤهلة للدور الأول على 31250 دولارًا أمريكيًا بزيادة 20% عن العام الماضي، بينما سينال المتأهلون للدور قبل النهائي على ما يقل قليلا عن مليون دولار أمريكي.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن إجمالي الجوائز ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015 حين بلغ مجموع جوائز بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وقتها أربعين مليون دولار.

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