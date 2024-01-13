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ألكاراس ومشكلة المعصم يهددان عرش ديوكوفيتش في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:40 مساء
ألكاراس ومشكلة المعصم يهددان عرش ديوكوفيتش في بطولة أستراليا للتنس
لم يخسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا منذ العام 2018، (فرانس برس)
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يدخل النجم المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب، بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الأحد، هادفاً إلى تعزيز رقمه القياسي في «غراند سلام». لكن مشكلةً في معصمه الأيمن وحضور الإسباني كارلوس ألكاراس يُهدّدان عرشه.

بينما حُرمت جماهير ملبورن من متعة رؤية الإسباني رافايل نادال، الذي أعلن الأسبوع الماضي عدم مشاركته بسبب الإصابة، بعدما عاد إلى الملاعب مجدداً بعد غياب استمر لأكثر من عام، حسب وكالة «فرانس برس».

ديوكوفيتش يفوز على اليوناني ستيفانوس
حقق ديوكوفيتش، المصنّف أوّل عالمياً والمتوج بـ24 لقباً كبيراً (رقم قياسي)، لقبه العاشر في ملبورن بفوزه في نسخة العام الماضي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقبي فرنسا والولايات المتحدة المفتوحة.

- خسارة صادمة لديوكوفيتش أمام دي مينور في كأس يونايتد للتنس

وخسر ابن الـ36 عاما الرهان في الفوز بلقب ويمبلدون في نهائي مثير أمام الشاب ألكاراس (20 عاما)، الذي بات لاعباً مختلفاً عما كان عليه في آخر ظهور له على الأراضي الأسترالية قبل سنتين، حين كان تصنيفه خارج الثلاثين الأوائل.

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