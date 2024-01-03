خسارة صادمة لديوكوفيتش أمام دي مينور في كأس يونايتد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

مُني الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، بخسارة صادمة أمام الأسترالي أليكس دي مينور 4-6 و4-6 الأربعاء في المواجهة الأولى بين بلديهما من أصل ثلاث في الدور ربع النهائي لكأس يونايتد في كرة المضرب المقامة في أستراليا حتى السابع من الشهر الجاري.

وقدم الأسترالي (24 عامًا) والمصنف 12 عالميًا أداءً ملفتًا أمام ديوكوفيتش وفاز بـ33 نقطة من أصل 34 ممكنة على إرساله، حاسمًا المواجهة في 94 دقيقة ومحققًا انتصاره الأول على الصربي في ثاني لقاء بينهما، حسب «فرانس برس».

دي مينور: إنه أمر مميز جدًا.. نوفاك رائع

وقال دي مينور عن تغلبه على الفائز بـ24 لقبًا كبيرًا «إنه أمر مميز جدًا. نوفاك رائع وما فعله من أجل هذه الرياضة مميز جدًا. إنه شعور لا يوصف ومذهل وأنا سعيد جدًا للقيام بذلك هنا في بيرث وأستراليا».

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وتابع «عندما تواجه نوفاك عليك أن تخرج وتستمتع، أن تستمر في القتال حتى النهاية. اليوم كان يومي وأنا سعيد لأني تمكنت من تحقيق الفوز».

وبذلك، مهّد دي مينور الطريق أمام أستراليا لبلوغ نصف النهائي في حال فوزها لاحقًا بمباراة فردي السيدات بين أيلا تومليانوفيتش وناتاليا ستيفانوفيتش، وإلا سيكون الحسم في مباراة الزوجي المختلط.