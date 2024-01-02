نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب، بعد غياب نحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل الثلاثاء على النمساوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.

وأظهر نادال (37 عاما)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالميا سابقا، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر، حسب «فرانس برس».

- نادال يتمنى العودة للملاعب خلال بطولة أستراليا للتنس

وابتعد نادال عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أنزلته إلى المركز 672 عالميا.