  • Alwasat News
Atwasat

نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 02:02 مساء
نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس
الإسباني رافايل نادال في مباراته أمام النمساوي دومينيك تيم في دورة بريزبين الأسترالية، 2 يناير 2024. (إنترنت)
alwasat radio

حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب، بعد غياب نحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل الثلاثاء على النمساوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.

وأظهر نادال (37 عاما)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالميا سابقا، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر، حسب «فرانس برس».

نادال يتمنى العودة للملاعب خلال بطولة أستراليا للتنس

وابتعد نادال عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أنزلته إلى المركز 672 عالميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. الأهلي المصري يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب بحروق
شاهد.. الأهلي المصري يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب بحروق
ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس يونايتد للتنس
ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس يونايتد للتنس
الشرطة الكينية تعتقل شخصين متهمين بقتل العداء الأوغندي كيبلاغات
الشرطة الكينية تعتقل شخصين متهمين بقتل العداء الأوغندي كيبلاغات
جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024
جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024
شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز على إسبانيا
شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم ......
المزيد
نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس
نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟...
اليابانية أوساكا تُحقق فوزها الأوّل في عالم التنس بعد غياب أكثر من عام للولادة
اليابانية أوساكا تُحقق فوزها الأوّل في عالم التنس بعد غياب ......
شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز على إسبانيا
شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد ......
جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024
جيرونا يتحدى التاريخ أمام أتلتيكو مدريد في انطلاقة 2024...
المزيد