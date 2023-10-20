نادال يتمنى العودة للملاعب خلال بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف الإسباني رافائيل نادال بأن الألم الذي يعاني منه في الظهر والذي أبعده عن المنافسة طوال العام لم يختفِ بعد، ولكنه أكد أنه أصبح يستطيع فعل مزيد الأشياء خلال التدريبات.

نادال لا يعرف موعد عودته للملاعب

وأكد نادال في تصريحات أدل بها في العاصمة الإسبانية مدريد، أنه قد يعود للملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقال نادال: «لا يوجد تاريخ محددة للعودة إلى الملاعب. من غير الممكن أن أعود في نوفمبر المقبل. أمضي كل يوم على حدة لأنني لا أعرف كيف ستكون حالتي خلال بضعة أشهر. خياري الأول سيكون الآن هو العودة في يناير المقبل من خلال بطولة أستراليا لكني لست متأكدا من ذلك».

وأضاف: «يمكنني التدرب أكثر بعض الشيء وهذا يمثل تقدما. أشعر بألم أقل، ولكن الألم لا يزال موجودا. لو لم أكن أشعر بألم لحددت تاريخا معينا للعودة إلى الملاعب. ولكني أفعل أشياء كنت لا أستطيع فعلها من قبل».

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وأبدى نادال تفاؤله قائلاً: «أمضي في الطريق السليم، على الرغم من أنها إصابة لم أمر بها من قبل، ولكنني متحمس، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. حاولت العودة في الموسم على الأراضي الترابية ولم أستطع ولا أستطيع أن أقول متى سأعود».