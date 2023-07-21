ألكاراس: أتمنى أن أتمتع بمميزات نادال وفيدرر وديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالمياً، أنه يرغب في امتلاك مميزات وصفات أفضل لاعبي التنس مجتمعين.

وقال ألكاراس إنه يريد أن يتمتع بعقلية رافائيل نادال، والأناقة التي يمتلكها روجر فيدرر في لعبه وفي تحركاته بملعب التنس، وكل تسديدات نوفاك ديوكوفيتش الرائعة، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.

ألكاراس معجب بنادال وفيدرر وديوكوفيتش

وفي مقابلة نشرتها جريدة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الجمعة، بالتزامن مع حضور اللاعب في مدينة نيس الفرنسية للمشاركة في كأس هوبمان، اعترف ألكاراس أنه معجب باللاعبين الثلاثة، الذين سيطروا على التنس خلال العقدين الأخيرين، كما تحدث عن أسرار تتويجه الأسبوع الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الكبرى المقامة على الملاعب العشبية على حساب حامل اللقب الصربي.

وأشار ألكاراس إلى أنه قام بتغيير جوهري وأساسي منذ هزيمته في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الكبرى للتنس المقامة على الملاعب الترابية أمام ديوكوفيتش، وقال إن هذا التغيير كان على المستوى الذهني بإدراكه أنه من الطبيعي أن يخوض مثل تلك المباريات الكبيرة، وأنه ينبغي أن يتعامل معها بشكل أكثر هدوء، كما لو كانت أمراً طبيعياً.

وقال ألكاراس إنه خلال الساعات التي تسبق المباراة، حاول عزل نفسه قدر الإمكان عن الضوضاء المحيطة باللقاء بالاستماع لموسيقى أكثر استرخاء، وإجراء تمارين عقلية لم يفعلها من قبل.

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وكشف النجم الإسباني الصاعد بأنه قبل بدء بطولة كوينز العشبية التي توج بها لاحقاً، لم يدر في ذهنه إمكانية التتويج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

وأضاف: «حقيقي أنه دائماً ما تقول لنفسك إنك قادر على فعل ذلك، لكن فلنقل إنني كنت أمنح نفسي فرصة بنسبة 10% فقط للفوز بها، لكن عندما فزت بكوينز كما فعلت، شعر براحة أكبر في هذه البطولة وقلت لنفسي إنني أستطيع الفوز بويمبلدون».

وبسؤاله عما إذا كان يدرك بأن الأنظار إليه ستختلف بعد فوزه على ديوكوفيتش في لندن، أكد أنه ربما قد يبدو الأمر مختلفاً للناس، لكنني نفس الفتى ونفس اللاعب.

وعن تطلعاته لهذا العام، بعد نجاحه في تحقيق هدف الفوز ببطولة ويمبلون للتنس، قال إنه يركز الآن على الفوز بلقب كبير ثانٍ وهو بطولة فلاشينغ ميدوز التي يحمل لقبها.

وبالنسبة للعام القادم، قال إن الفوز برولان غاروس وعلى لاعب مثل مواطنه المخضرم رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، قد يكون هدفاً جيداً، كما أكد أن هدفه سيكون الحصول على ميدالية مسابقة التنس خلال مشاركته في أولمبياد باريس العام المقبل.