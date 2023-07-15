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أرقام تاريخية تنتظر ديوكوفيتش وألكاراس في ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 03:17 مساء
أرقام تاريخية تنتظر ديوكوفيتش وألكاراس في ويمبلدون للتنس
ديوكوفيتش وألكاراس في لقاء سابق. (أرشيفية : الإنترنت)
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يتأهب الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش لمواجهته المنتظرة مع الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، غداً الأحد، في نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ويسعى ديوكوفيتش لمعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر، من خلال التتويج بلقبه الثامن في نادي عموم إنجلترا، ومعادلة الرقم التاريخي للأسترالية مارغاريت كورت عبر ضمان لقبه الـ24 في البطولات الكبرى.

ديوكوفيتش يبدأ رحلته في بطولة ويمبلدون للتنس بمواجهة كاتشين

بعد تتويجه بلقبي أستراليا ورولان غاروس الكبيرين، سيضع الفوز ابن السادسة والثلاثين على بعد لقب واحد، من أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد، وقال «نولي» الذي سيخوض النهائي الـ35 القياسي في البطولات الكبرى «هذا هو العرض النهائي»، حسب «فرانس برس».

ديوكوفيتش: كل الأنظار ستتركّز على نهائي
تابع ابن العاصمة بلغراد «كل شيء يُحسم في مباراة واحدة. كل أنظار التنس وعالم الرياضة ستتركّز على نهائي ويمبلدون الأحد. قد تكون المباراة الأكثر مشاهدة عالمياً».

بعمر العشرين، يصغر ألكاراس خصمه المقبل بـ16 عاماً، وعندما أحرز ديوكوفيتش أول ألقابه الـ23 الكبرى في أستراليا 2008، كان ابن مورسيا بعمر الخامسة. ويُمكن أيضاً لديوكوفيتش أن يصبح أكبر متوّج في ويمبلدون، فيما ينوي ألكاراس أن يكون ثالث أصغر متوّج بعد الألماني بوريس بيكر والسويدي بيورن بورغ.

تكرار لنصف نهائي رولان غاروس في يونيو الماضي
قال ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً وراء ألكاراس «من البديهي أني أكثر خبرة. قد تساعدني في بعض المحطات الهامة، كيفية بدء المباراة، إدارة الأعصاب، إدارة الفرص، الظروف». تابع «لكنها لن تكون العامل المقرّر. من يمرّ في يومه، ذهنياً وجسدياً سيكون الفائز».

وخرج ديوكوفيتش فائزاً في المعركة الذهنية عندما التقى مع ألكاراس في نصف نهائي رولان غاروس في يونيو الماضي. وعانى اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية من تقلّصات عضلية وأقرّ برضوخه تحت الضغوط. وبعد انهياره الذهني في رولان غاروس، يعمل ألكاراس على تدريبات نفسية لكبح تراجعه الأحد، قائلا «سأنسى بأني سأخوض النهائي ضد نوفاك».

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