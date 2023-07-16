ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا، باكورة ألقابه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بثأره من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عندما تغلب عليه 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد في مباراة نهائية ماراثونية.

ثاني الألقاب الكبرى

يعد هذا هو اللقب الثاني الكبير الذي يحرزه ألكاراس بعد تتويجه في بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» العام الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما أصبح ألكاراس ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنجليزية بعد مانولو سانتانا العام 1966 ورافايل نادال العامين 2008 و2010.