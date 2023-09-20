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نادال: ديوكوفيتش الأفضل في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 03:36 مساء
نادال: ديوكوفيتش الأفضل في التاريخ
نادال وديوكوفيتش قبل بدء إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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حقق رافائيل نادال آخر لقب له في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2022، لكن بعد أن تجاوزه نوفاك ديوكوفيتش ليصبح الأكثر تتويجًا بألقاب كبرى في تنس الرجال أقر اللاعب الإسباني بأن غريمه الصربي هو الأفضل في التاريخ.

نادال يشيد بديوكوفيتش
ورفع تتويج ديوكوفيتش بلقب بطولة أميركا المفتوحة أخيرًا رصيده إلى 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى متقدمًا بلقبين على إجمالي ألقاب نادال، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال نادال في مقابلة مع جريدة «آس» الإسبانية نشرت اليوم الأربعاء: «أعتقد أن الأرقام والإحصاءات تتحدث عن نفسها، لذلك أعتقد أن ديوكوفيتش يملك أرقامًا أفضل من أرقامي وهذا أمر لا جدال فيه، وعندما يتعلق الأمر بالألقاب أعتقد أن ديوكوفيتش هو الأفضل في التاريخ».

وعانى نادال من مشاكل مع الإصابات في السنوات الأخيرة، كما غاب عن بطولة أميركا المفتوحة العام 2021 بسبب مشكلة في القدم أزعجته طوال العام، ومع ذلك، لا يريد نادال أن يستخدم هذا الأمر كذريعة.

وقال: «كما هو الحال دائمًا، يرى الناس القصة من الزاوية التي تعجبهم. تعرضت لإصابات كثيرة. كان هذا من سوء حظي. حصل ديوكوفيتش على فرص أخرى وهذا أيضًا جزء من الرياضة. أتوجه له بالتهنئة على كل ما حققه ولا أشعر بأي خيبة أمل أو إحباط».

وتحدث نادال (37 عامًا) أيضًا عن مواطنه الإسباني والفتى الذهبي الجديد كارلوس ألكاراز الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام، وقال: «كان المصنف الأول على العالم حتى وقت قريب. وبرغم سنه الصغيرة فإنه المنافس الوحيد من وجهة نظري لديوكوفيتش حالياً».

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وبرغم خسارته الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى لصالح ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، حاليًا فإن نادال عبر عن سعادته بما حققه في مسيرته حتى الآن، وقال: «قلتها حين كنت صاحب أكبر عدد من البطولات الأربع الكبرى، وقلتها حين كنا متعادلين، وأقولها الآن، بينما أتأخر عن ديوكوفيتش. لن أكون طرفًا في محاولات لاستدراجي لأي حديث عن صراع شخصي، لأنني أشعر بالرضا تمامًا عن كل ما حققته».

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