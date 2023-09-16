ديوكوفيتش يمنح صربيا مقعدًا بربع نهائي كأس ديفيس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حجز نوفاك ديوكوفيتش مكانًا لصربيا في ربع نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب، الجمعة، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وحقّق المصنف أوّل عالميًا فوزًا سهلًا 6-3 و6-4 ليمنح بلاده تقدمًا بنتيجة 2-0 في فالنسيا، بعد فوز لاسلو دجيري في وقت سابق على ألبرت راموس فينيولاس 6-4 و6-4. وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق، منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021، حسب «فرانس برس».

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وفاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بثلاث مجموعات نظيفة على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي فلاشينغ ميدوز.

ديوكوفيتش: أنا في حالة غبطة بعد كل ما حصل معي

قال «نولي»: «أنا في حالة غبطة بعد كل ما حصل معي في الفترة الأخيرة على ملاعب التنس، اللعب لصربيا، لبلدي، هو شيء مختلف تمامًا. هي مسؤولية كبرى، لكنها شرف وفخر في الوقت عينه».

صربيا التي حسمت أيضًا مباراة الزوجي بمجموعتين، حجزت مكانًا في ربع النهائي المقرر في ملقة الإسبانية في نوفمبر، وذلك بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3-0 الثلاثاء.