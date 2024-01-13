ديوكوفيتش جاهز للمشاركة في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين في مؤتمر صحفي عقده قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أن معصمه في حالة جيدة وأنه اتخذ وقتا كافيا للتعافي بعد هزيمته أمام الأسترالي أليكس دو مينور في كأس يونايتد.

ديوكوفيتش لا يشعر بأي ألم

وقال ديوكوفيتش حامل اللقب وبطل أستراليا المفتوحة للتنس عشر مرات: «كنت أتدرب بشكل جيد ولم أشعر بأي ألم. كل شيء يبدو على ما يرام. سنرى كيف ستسير الأمور».

وقال ديوكوفيتش المتوج بـ24 لقبا من ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس: «ليس سرا أن أقول أهدافي وأقول بوضوح إنني أريد الفوز بكل بطولة كبرى أشارك فيها. الأمر لا يختلف هذا العام. العام الماضي لعبت هنا بأحد أفضل المستويات في مشواري. إذا لم أتمكن من الوصول لهذا المستوى فيجب أن أقترب منه على الأقل».

- خسارة صادمة لديوكوفيتش أمام دي مينور في كأس يونايتد للتنس

- ألكاراس ومشكلة المعصم يهددان عرش ديوكوفيتش في بطولة أستراليا للتنس

وأضاف ديوكوفيتش الذي يستهل حملة الدفاع عن اللقب غداً الأحد أمام الكرواتي دينو بريزميتش القادم من التصفيات بعد سؤاله عن التهديد الرئيسي في البطولة: «أنا شخصيا أشكل التهديد الرئيسي ثم يأتي بعد ذلك أفضل اللاعبين في العالم».