استمرار غياب هالاند وعودة دي بروين في مانشستر سيتي قبل مواجهة نيوكاسل

القاهرة - بوابة الوسط

بينما يستمر غياب الهداف النرويجي إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي، بات صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهزا للبدء أساسياً، السبت، ضد نيوكاسل في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أفاد مدربهما الإسباني بيب غوارديولا.

وغاب هالاند عن الملاعب منذ الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في السادس من ديسمبر بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق إلى السعودية من أجل مؤازرته خلال مشواره الأول على الإطلاق في مونديال الأندية، الذي توج بلقبه الفريق الإنجليزي، حسب وكالة «فرانس برس».

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وشارك ابن الـ23 عاماً في التدريبات الفردية خلال وجوده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية اللازمة كي يعاود اللعب، وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفاً هذا الموسم.

غوارديولا يتلقى خبراً ساراً بتعافي دي بروين

لكن فريق غوارديولا تلقى خبراً ساراً بتعافي صانع الألعاب دي بروين، ووصوله إلى الجاهزية الكافية للبدء أساسياً السبت على أرض نيوكاسل، وذلك بعدما سجل عودته إلى الفريق كبديل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز على هدرسفيلد تاون 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس.

وقد غاب النجم البلجيكي عن سيتي منذ أغسطس نتيجة تفاقم إصابة يعانيها في الفخذ منذ المرحلة الأولى من الدوري ضد بيرنلي.