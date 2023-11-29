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إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 05:25 مساء
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
إيرلينغ هالاند يحتفل بأحد أهدافه (إكس)
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أضاف مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند إنجازا جديدا لسجله الرائع بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل أربعين هدفاً في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً الفرنسي كيليان مبابي والهولندي المعتزل رود فان نيستلروي، نظرا لأن النجم النرويجي احتاج إلى أقل عدد من المباريات ليحقق ذلك الإنجاز.

هالاند ضمن أفضل 20 هدافا لدوري أبطال أوروبا
ووضع هالاند (23 عاماً) و130 يوماً اسمه بالفعل في قائمة أفضل عشرين هدافاً في دوري أبطال أوروبا، متقدماً على فيرينك بوشكاش وإدينسون كافاني وجيرد مولر، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

كما أصبح هالاند أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، متفوقاً على نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي وصل لهذه الحصيلة في عمر 23 عاماً و317 يوماً.

ويعد هالاند أيضاً اللاعب الذي احتاج أقل عدد من المباريات لتسجيل هذه الأهداف بواقع 35 مباراة، متجاوزاً فان نيستلروي الذي وصل لهذا العدد في 45 مباراة.

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وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه لايبزيغ أمس الثلاثاء في خامس جولات دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يحسم الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه منافسه الألماني في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ويضمن كلاهما التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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