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سباق «الحذاء الذهبي» في أوروبا يشتعل مبكرا.. ومنافسون جدد لكين وهالاند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 09:33 مساء
سباق «الحذاء الذهبي» في أوروبا يشتعل مبكرا.. ومنافسون جدد لكين وهالاند
هالاند يحتفل بأحد أهدافه مع مانشستر سيتي(حساب هالاند على إكس)
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مع مرور الربع الأول من الموسم الكروي الحالي، اشتعل السباق بين عدد من المهاجمين مبكرا على صدارة قائمة المرشحين لجائزة «الحذاء الذهبي» لأفضل هداف في بطولات الدوري المحلية بأوروبا.

أسماء جديدة تنافس على «الحذاء الذهبي»
وقبل بداية الموسم، كانت العديد من المؤشرات تشير إلى أسماء بعينها للمنافسة على جائزة «الحذاء الذهبي» في الموسم الحالي، بعدما قدم أصحابها في المواسم الماضية أرقاما وإحصائيات مثيرة على الصعيد التهديفي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

إلا أن الأسابيع الأولى من الموسم الكروي الحالي قدمت أسماء أخرى تنافس هؤلاء النجوم المرشحين للجائزة، بل إن بعضها يفوق في عدد أهدافه حاليا ما نجح هؤلاء المرشحون في تسجيله، مما يوحي بسباق قوي على جائزة «الحذاء الذهبي» في الموسم الحالي.

وحسم النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاما) الجائزة بالموسم الماضي لمصلحته بعدما سجل 36 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي. كما حقق بهذا رقما قياسيا تاريخيا في البطولة.

وسيصبح هالاند مرشحا بقوة للفوز بـ«الحذاء الذهبي» في الموسم الحالي أيضا إذا سار على الوتيرة التهديفية نفسها.

ومن أبرز مرشحي الجائزة في الموسم الحالي كل من الفرنسي كيليان مبابي، بعد سجله التهديفي المتميز مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على مدى المواسم الخمسة الماضية، والمهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، الذي حل ثانيا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيل ثلاثين هدفا لفريقه السابق توتنهام، قبل انتقاله في صيف هذا العام إلى بايرن ميونخ الألماني.

جيراسي ينافس على «الحذاء الذهبي»
ولكن اللاعبين الثلاثة وجدوا منافسين أقوياء للغاية في السباق على الجائزة في الربع الأول من الموسم الحالي، حيث كانت صدارة قائمة أبرز هدافي الدوريات الأوروبية على مدى الفترة الماضية من نصيب لاعب لم يكن ضمن المرشحين على الإطلاق، وهو الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت الألماني.

وحسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم السابق لبايرن ميونخ، جائزة «الحذاء الذهبي» لمصلحته في موسمين متتاليين، قبل أن ينتزعها منه هالاند في الموسم الماضي، ولكن المستوى الذي أظهره سيراجي في الموسم الحالي أعاد الأمل للدوري الألماني في أن ينافس لاعبوه على الجائزة هذا الموسم بقوة.

ويتصدر سيراجي القائمة حاليا برصيد 14 هدفا بعد تسع جولات فقط من الدوري الألماني. ويأتي كين من الدوري الألماني أيضا في المركز الثاني بالقائمة برصيد 12 هدفا، بينما يحتل هالاند في المركز الثالث برصيد 11 هدفا، بعد عشر جولات من المسابقة، مما يعني أنه قد يستطيع الوصول لرصيده نفسه في الموسم الماضي، وربما اجتيازه أيضا حال استمر على وتيرته التهديفية.

ويشترك مع هالاند في المركز الثالث بالرصيد نفسه اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الذي لم يكن ضمن المرشحين بقوة للدخول في سباق «الحذاء الذهبي»، لكنه فرض نفسه بقوة في الربع الأول من الموسم.

كما يعد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام من المفاجآت الكبيرة في الأسابيع الأولى من الموسم، لاحتلاله المركز التالي في القائمة بتسجيله عشرة أهداف لريال مدريد في أول 11 جولة من الدوري الإسباني، بعد انتقاله للفريق في صيف هذا العام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، على الرغم من أنه ليس مهاجما، وإنما يلعب بخط الوسط.

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ويتساوى مبابي مع بيلينغهام في رصيد الأهداف بعد عشر جولات فقط من الدوري الفرنسي. كما يشترك أكثر من لاعب في المركز التالي بالقائمة برصيد ثمانية أهداف، منهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وهيونغ مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وتشير الإحصائيات في القائمة إلى أن الموسم الحالي سيشهد صراعا قويا على «الحذاء الذهبي»، وأن المنافسة عليها ستمتد حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

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