إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائز جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم خلال 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

جاء ذلك خلال الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

وتُمنح جائزة جيرد مولر للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل.

وحقق هالاند رفقة مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بجائزة هداف البريمرليغ، ودوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب من رابطة للكتاب، وأفضل لاعب شاب من رابطة البريمرليغ، وأفضل لاعب من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في أوروبا.