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بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 06:55 مساء
بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز
جود بيلينغهام خلال تجوله في ملاعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام اللاعب الأشهر في كرة القدم حاليًا بعدما أثبت أنه لاعب متكامل، انفجرت موهبته مبكرًا لكنه يلعب بنضج في الوقت ذاته. وقد نال في تورينو جائزة أفضل موهبة شابة في العالم، بالرغم من أن طموحه لا يعوقه عن النظر إلى المستقبل. ومن الواضح أن هذه الجائزة لم تكن سوى البداية.

طموح بيلينغهام ليس له حدود
ولم يندهش أحد بفوز بيلينغهام بلقب «الفتى الذهبي» ولا بحصوله على الذهب في تورينو خلال حفل تسليمه الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا التي تمنحها جريدة «توتوسبورت» الإيطالية، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويدرك بيلينغهام نفسه أن القدر قرر له أن يقوم بأمور عظيمة وأن هذه هي البداية فحسب.

وقال بيلينغهام: «أنا شخص يحب المنافسة وطموح لذلك حصلت الآن على لقب الفتى الذهبي وأود التطور سريعًا. أتمنى أن تكون هذه الجائزة قفزة نحو حصد مزيد من الألقاب»، خلال مقابلة مع جريدة «توتوسبورت».

بيلينغهام يحول ما يلمسه إلى ذهب
وكان بيلينغهام هو ملك الحفل في تورينو وتعامل معه الجمهور من هذا المنطلق، حتى مؤسس الجائزة؛ الإيطالي ماسيمو فرانشي والذي وصف اللاعب بأنه يحول كل ما يلمسه إلى ذهب.

ولا يتعلق الأمر بـ15 هدفًا سجلها بيلينغهام في 17 مباراة فقط، فهو يتحول إلى علامة كروية ذات شأن كبير تضاعفت قيمتها عدة مرات بعد انتقاله إلى ريال مدريد، وهو ما يعلمه النجم الإنجليزي جيدًا.

لذلك، جاءت نتيجة التصويت كاسحة، بحصوله على 97% من أصوات أعضاء لجنة تحكيم الجائزة المكونة من خمسين شخصًا منحه 45 منهم أصواتهم، وجاء ثانيًا بالنسبة للخمسة المتبقين. نتيجة تاريخية تعادل تلك التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي لكن بعد منافسة مع عشرين لاعبًا آخرين أقل من بيلينغهام.

وبكل تأكيد سيكون الهدف المقبل بالنسبة لبيلينغهام هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث يريد اللاعب السير على نفس نهج ليونيل ميسي، اللاعب الوحيد المتوج بالجائزتين، حيث لم ينجح لا هالاند ولا مبابي في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف فرانشي: «لديه كل القواعد وأساس متميز كي يحقق ذلك الهدف، لكن لنرى ما سيحدث في تلك المباراة في يناير المقبل. أما الآن فهو الملك ميداس الخاص بكرة القدم. يلمس شيئًا فيحوله إلى ذهب».

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إلا أن بيلينغهام لم يتخل عن حذره حتى مع المديح الذي يكال له، وصرح «الاستماع إلى الإشادة لا يصدق، لكنني لا أتفق مع كوني الأفضل. ما يهم بالنسبة لي هو تقديم المساعدة، أحاول التطور في كل مباراة وأركز على أن أصير الأفضل برغم أنه لا يزال أمامي عمل كثير لإنجازه».

وأضاف: «ريال مدريد أعظم فريق في العالم واللعب في صفوفه شيء خيالي. لا يستطيع الجميع الوصول لذلك وأشعر بأنني محظوظ. يجب أن تكون الأهداف كبيرة حين تلعب في ريال مدريد وإنجلترا، وأنا فخور بتمثيلهما. سأفعل كل ما بوسعي لا سيما وأن هناك ضغطًا كبيرًا. سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريقين».

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