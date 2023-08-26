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بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 04:46 مساء
بيلينغهام يسير على خطى رونالدو في ريال مدريد
جود بيلينغهام يحتفل بهدفه في شباك سيلتا فيغو خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة 25 أغسطس 2023 (حساب ريال مدريد على فيسبوك)
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حقق الإنجليزي جود بيلينغهام الصفقة الأساسية لريال مدريد الإسباني هذا الصيف بداية رائعة مع فريقه الجديد؛ حيث سجل أربعة أهداف في الانتصارات الثلاثة التي حققها الفريق تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في بداية تشبه انطلاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق في عام 2009.

بيلينغهام نجم الشباك في ريال مدريد
وعلى الرغم من أنه ليس مهاجمًا، فإن بيلينغهام الذي انضم لريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند أصبح نجم الشباك في انطلاقة مشوار الريال في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بانتصاراته في كل المباريات التي خاضها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسجل بيلينغهام الهدف الثاني في الفوز في ملعب سان ماميس أمام أثلتيك (0-2) في المباراة الافتتاحية للموسم؛ كما سجل ثنائية في «ريمونتادا» الفريق في ملعب باور هورس أمام ألميريا (1-3)؛ كما سجل الهدف الوحيد لفريقه أمس الجمعة، في شباك سيلتا فيغو.

رونالدو حطم الأرقام القياسية لريال مدريد
وتشبه بداية بيلينغهام انطلاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حطم جميع الأرقام القياسية التهديفية لنادي ريال مدريد، والذي سجل في أول ظهور له عام 2009 أربعة أهداف لمساعدة الفريق على تحقيق بداية رائعة في الدوري بقيادة التشيلي مانويل بيليغريني.

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وسجل رونالدو الذي يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي الحالي ركلة جزاء أمام ديبورتيفو (3-2)، وأخرى في الفوز على إسبانيول (0-3)، وثنائية أمام خيريز في سانتياغو برنابيو (5-0).

أما بيلينغهام فحقق بأهدافه الأربعة ثاني أعلى معدل تهديفي له، وكان أفضل رقم له في الدوري الألماني الموسم الماضي ثمانية أهداف.

وكان معروفًا عن بيلينغهام قدرته على الوصول إلى مرمى المنافس، ولكن في هذه البداية أظهر بيلينغهام نفسه ناجحًا بشكل كبير داخل منطقة الجزاء في الكرات الثابتة.

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