  • Alwasat News
Atwasat

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 06:07 مساء
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
بيلينغهام لدى تسلمه القميص رقم 5 من بيريز (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، عن سبب اختياره للقميص رقم «5» مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني.

وقال بيلينغهام إن اليوم هو أسعد أيام حياته حيث جرى تقديمه إلى وسائل الإعلام ممسكاً بالقميص رقم «5» في ملعب سانتياغو برنابيو، حسبما نقلت عنه «الألمانية».

يأتي تقديم اللاعب الدولي الإنجليزي لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، بعدما أكمل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين جنيه إسترليني، موقعاً على عقد مدته ستة أعوام قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

مصدر الإلهام

وقد شرح بيلينغهام أسباب طلبه من زميله في فريقه الجديد خيسوس فاييخو، بترك هذا الرقم له، حيث أكد أن زيدان، الفائز بـ16 لقباً مع ريال مدريد كلاعب ومدرب، كان مصدر إلهام بالنسبة له.

وقال إنه معجب حقاً بزيدان وبتاريخه في هذا النادي مع رقم «5»، وأضاف: «هذا الرقم لطالما ألهمني، فقد ارتديت الرقم 22 لفترة طويلة، وفي قلبي سأواصل اللعب برقم 22، لكنني سعيد الآن للغاية بارتداء قميص يحمل نفس الرقم الذي كان يفضله زيدان».

بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين دولار

بيلينغهام أفضل لاعب في موسم الـ«بوندسليغا» وريال مدريد يبدأ المفاوضات

بدأت مراسم تقديم النجم الإنجليزي الشاب، والتي جرت في المدينة الرياضية سيوداد ريال مدريد بعرض فيديو لأفضل لحظات اللاعب، وألقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كلمة قال فيها: «إنه يوم نشعر فيه بالفخر الشديد، لأن أحد أفضل اللاعبين في العالم يصل إلى ريال مدريد».

وأضاف: «إنه هنا معنا لأنه أراد ذلك لأنه اختار ريال مدريد من بين جميع الأندية الكبيرة التي أرادت لاعباً مثله، لكنه قرر أن ترتبط مسيرته بأرقى نادٍ في كرة القدم العالمية».

ووجه بيريز حديثه لبيلينغهام قائلاً: «تبلغ من العمر 19 عاماً فقط وقد أصبحت أحد هؤلاء اللاعبين الذين يريد جميع المشجعين رؤيتهم في ملاعب كرة القدم».

وأشار: «حانت هذه اللحظة التي لطالما حلمت بها. أعرف جيداً كل ما عملت عليه لتكون جزءاً من الفريق الفائز بـ14 لقباً أوروبياً، كما أنك تعيش أحاسيس لا يشعر بها سوى صفوة اللاعبين فقط.. هذه تحديات أنت مستعد لها، وتذكَّر دائماً أنه مع هذا الشعار وهذا القميص لن يكون هناك أي مستحيل بالنسبة لك، شكراً لأنك أصبحت مدريدياً ولامتلاكك الطموح لمواصلة بناء مسيرتك في هذا النادي، الأكثر شهرةً في العالم، والأكثر تطلباً».

وقبل مراسم التقديم، وقع جود بيلينغهام على عقده الجديد في صالة الاجتماعات في سيوداد ريال، ثم قدم له رئيس ريال مدريد ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياغو برنابيو وقميصاً يحمل اسمه والرقم «5».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا

المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا

ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي

هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي
«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب

«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا

إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة

بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم ...
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.....
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
المزيد
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما ......
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في ......
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي......
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة ......
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية...
المزيد