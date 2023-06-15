بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

القاهرة - بوابة الوسط

كشف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، عن سبب اختياره للقميص رقم «5» مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني.

وقال بيلينغهام إن اليوم هو أسعد أيام حياته حيث جرى تقديمه إلى وسائل الإعلام ممسكاً بالقميص رقم «5» في ملعب سانتياغو برنابيو، حسبما نقلت عنه «الألمانية».

يأتي تقديم اللاعب الدولي الإنجليزي لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، بعدما أكمل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين جنيه إسترليني، موقعاً على عقد مدته ستة أعوام قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

مصدر الإلهام

وقد شرح بيلينغهام أسباب طلبه من زميله في فريقه الجديد خيسوس فاييخو، بترك هذا الرقم له، حيث أكد أن زيدان، الفائز بـ16 لقباً مع ريال مدريد كلاعب ومدرب، كان مصدر إلهام بالنسبة له.

وقال إنه معجب حقاً بزيدان وبتاريخه في هذا النادي مع رقم «5»، وأضاف: «هذا الرقم لطالما ألهمني، فقد ارتديت الرقم 22 لفترة طويلة، وفي قلبي سأواصل اللعب برقم 22، لكنني سعيد الآن للغاية بارتداء قميص يحمل نفس الرقم الذي كان يفضله زيدان».

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بدأت مراسم تقديم النجم الإنجليزي الشاب، والتي جرت في المدينة الرياضية سيوداد ريال مدريد بعرض فيديو لأفضل لحظات اللاعب، وألقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كلمة قال فيها: «إنه يوم نشعر فيه بالفخر الشديد، لأن أحد أفضل اللاعبين في العالم يصل إلى ريال مدريد».

وأضاف: «إنه هنا معنا لأنه أراد ذلك لأنه اختار ريال مدريد من بين جميع الأندية الكبيرة التي أرادت لاعباً مثله، لكنه قرر أن ترتبط مسيرته بأرقى نادٍ في كرة القدم العالمية».

ووجه بيريز حديثه لبيلينغهام قائلاً: «تبلغ من العمر 19 عاماً فقط وقد أصبحت أحد هؤلاء اللاعبين الذين يريد جميع المشجعين رؤيتهم في ملاعب كرة القدم».

وأشار: «حانت هذه اللحظة التي لطالما حلمت بها. أعرف جيداً كل ما عملت عليه لتكون جزءاً من الفريق الفائز بـ14 لقباً أوروبياً، كما أنك تعيش أحاسيس لا يشعر بها سوى صفوة اللاعبين فقط.. هذه تحديات أنت مستعد لها، وتذكَّر دائماً أنه مع هذا الشعار وهذا القميص لن يكون هناك أي مستحيل بالنسبة لك، شكراً لأنك أصبحت مدريدياً ولامتلاكك الطموح لمواصلة بناء مسيرتك في هذا النادي، الأكثر شهرةً في العالم، والأكثر تطلباً».

وقبل مراسم التقديم، وقع جود بيلينغهام على عقده الجديد في صالة الاجتماعات في سيوداد ريال، ثم قدم له رئيس ريال مدريد ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياغو برنابيو وقميصاً يحمل اسمه والرقم «5».